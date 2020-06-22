Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038742
|0,35
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,062897
|0,26
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,075581
|0,25
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025525
|0,15
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,027974
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019602
|1,61
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008083
|1,25
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034443
|0,35
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,826274
|0,23
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029139
|0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,836412
|3,90
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046758
|2,90
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091006
|2,72
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,086236
|1,92
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|38,294177
|1,82
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,404300
|1,12
|Gedik Portföy Karma Fon
|1,009948
|0,84
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,304849
|0,78
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,742190
|0,63
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,400680
|0,53
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,746895
|0,19
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019261
|0,17
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025306
|0,15
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,128282
|0,12
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,636060
|0,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,454386
|1,59
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|38,287933
|0,96
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,039290
|0,84
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,240136
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,117553
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058223
|0,06
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,995907
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,812774
|0,06
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,012878
|0,06