Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039109 0,95
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,598649 0,39
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237905 0,26
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,851830 0,22
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,790562 0,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008284 2,49
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035163 2,09
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,833828 0,41
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,841115 0,41
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,071003 0,40
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,226228 3,04
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047971 2,59
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093289 2,51
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 76,506195 2,32
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020678 2,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,765869 1,36
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,126234 1,04
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050446 0,97
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,306943 0,69
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,095993 0,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,999278 0,86
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,594085 0,84
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,699812 0,83
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051561 0,81
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,506018 0,78
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu 0,042141 0,86
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032283 0,86
Garanti Portföy Altın Fonu 0,107316 0,86
HSBC Portföy Altın Fonu 3,267694 0,85
Ak Portföy Altın Fonu 0,086777 0,85
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,018524 0,09
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058236 0,02
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,255327 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,117790 0,02
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,011891 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:14 1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor 16:58 Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:01 Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı 15:24 Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor 14:55 Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor 14:25 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 12:06 "Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 11:11 Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 11:06 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
19:25
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
19:17
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
19:10
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 20:48:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]