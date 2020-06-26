Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,599956 0,12 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238237 0,09 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025566 0,07 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030677 0,07 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,852676 0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007985 2,42 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070798 0,31 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035777 0,18 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,837781 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,077973 1,26 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 100,042937 0,82 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,058501 0,75 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088248 0,57 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020518 0,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,381276 0,16 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,488334 0,15 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,158867 0,12 Aura Portföy Değ. Fon 0,720585 0,12 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,167108 0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,053175 0,14 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,549775 0,11 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028305 0,05 KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu 1,001511 0,05 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018278 0,02 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,022000 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058273 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,118507 0,02 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028644 0,02 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,296526 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)