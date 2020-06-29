Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032917 1,06 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032917 1,06 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056717 0,81 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,189578 0,70 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,602653 0,45 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,374074 0,44 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019361 0,61 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,005131 0,12 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,637239 0,12 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,968825 0,11 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,004575 0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,105114 1,07 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,846460 0,99 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041177 0,97 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,155003 0,94 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072676 0,86 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,250481 0,94 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,381417 0,88 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092248 0,82 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,531754 0,75 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,528546 0,71 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,558251 0,55 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,709857 0,50 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,142260 0,29 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018288 0,05 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,538940 0,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,119220 0,06 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,846108 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058308 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,815303 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022381 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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