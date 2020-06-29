Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032917 1,06 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032917 1,06
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056717 0,81
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,189578 0,70
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,602653 0,45
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,374074 0,44
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019361 0,61
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,005131 0,12
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,637239 0,12
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,968825 0,11
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,004575 0,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,105114 1,07
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,846460 0,99
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041177 0,97
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,155003 0,94
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072676 0,86
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,250481 0,94
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,381417 0,88
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092248 0,82
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,531754 0,75
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,528546 0,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,558251 0,55
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,709857 0,50
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,142260 0,29
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018288 0,05
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,538940 0,05
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,119220 0,06
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,846108 0,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058308 0,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,815303 0,06
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022381 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:44 Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek 14:11 İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak 13:00 Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum 11:20 Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
20:55
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
19:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:05:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]