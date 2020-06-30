Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,972644
|0,14
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,061652
|0,12
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,028050
|0,09
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025594
|0,04
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,653628
|0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008058
|3,28
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035410
|1,16
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,033947
|0,44
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070650
|0,42
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019432
|0,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,258296
|3,69
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048004
|3,50
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093415
|3,50
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,179611
|2,13
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,038587
|2,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,516544
|1,14
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,772256
|0,89
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,270091
|0,87
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,127461
|0,80
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,309594
|0,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,734101
|1,42
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,614829
|0,90
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052199
|0,36
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,011626
|0,35
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,059502
|0,28
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,607890
|1,00
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,038774
|0,91
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,685529
|0,80
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,309030
|0,47
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,055333
|0,38
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,599238
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,026618
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058320
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,119450
|0,02
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,013194
|0,02