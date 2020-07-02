Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032798 0,31 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032798 0,31 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056653 0,27 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,643785 0,24 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,189343 0,22 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038969 0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008082 1,04 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,942544 0,69 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035557 0,35 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035866 0,23 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019583 0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,091044 1,37 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,059455 0,94 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,011313 0,76 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029227 0,74 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,296454 0,66 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,412343 1,09 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,283988 0,26 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029247 0,21 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092142 0,19 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,066594 0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,763370 0,82 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,020289 0,66 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,528956 0,63 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,627614 0,61 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,574468 0,61 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,032981 0,67 TEB Portföy Altın Fonu 0,094044 0,66 Garanti Portföy Altın Fonu 0,109626 0,66 Deniz Port. Altın Fonu 0,048071 0,65 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055751 0,65 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları TEB Portföy Para Piyasası Fonu 380,520591 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,119881 0,02 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,061810 0,02 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,028622 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058343 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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