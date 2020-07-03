Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056996 0,61 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032950 0,46 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,190149 0,43 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039108 0,36 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,653187 0,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008205 1,52 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,984796 1,44 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019759 0,90 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,853240 0,72 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036084 0,61 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,991183 3,31 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,048257 2,56 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,091687 2,46 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,173816 2,27 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021246 2,25 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,437902 1,81 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,312554 1,25 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051486 1,07 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,781629 1,04 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,312802 0,91 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,609288 2,21 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,802330 2,21 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,200624 1,93 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,070370 0,32 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,653731 0,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,954177 0,80 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,761953 0,71 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,109075 0,66 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058355 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,120101 0,02 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,816707 0,02 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,029749 0,02 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 72,461831 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)