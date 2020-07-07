Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,678280 0,88
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039481 0,77
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,061997 0,29
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,075866 0,18
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,808995 0,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,028759 1,94
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,868528 1,13
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036382 0,89
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008275 0,89
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,050486 0,89
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030939 3,87
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,062355 3,54
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040589 3,49
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 82,277296 3,20
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,239568 2,95
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,362457 2,53
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,463696 2,21
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,131001 1,72
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051744 1,53
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,789403 1,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,654919 2,53
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,859096 2,46
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,238237 1,52
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,072963 0,31
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052429 0,19
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,279284 1,19
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,306670 0,37
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,885702 0,26
HSBC Portföy Altın Fonu 3,324126 0,12
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032828 0,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,034428 0,02
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,818119 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058402 0,02
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,599955 0,02
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,315545 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi
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