Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,678280
|0,88
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039481
|0,77
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,061997
|0,29
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,075866
|0,18
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,808995
|0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,028759
|1,94
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,868528
|1,13
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036382
|0,89
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008275
|0,89
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,050486
|0,89
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,030939
|3,87
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,062355
|3,54
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040589
|3,49
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|82,277296
|3,20
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,239568
|2,95
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,362457
|2,53
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,463696
|2,21
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,131001
|1,72
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051744
|1,53
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,789403
|1,39
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,654919
|2,53
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,859096
|2,46
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,238237
|1,52
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,072963
|0,31
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052429
|0,19
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|26,279284
|1,19
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,306670
|0,37
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,885702
|0,26
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,324126
|0,12
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032828
|0,10
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,034428
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,818119
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058402
|0,02
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,599955
|0,02
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,315545
|0,02