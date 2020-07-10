Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039740 0,16 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,977297 0,12 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,379628 0,09 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,051642 0,09 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056597 0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020331 0,80 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,404985 0,37 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036789 0,19 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,646311 0,02 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029352 0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,063550 1,18 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 105,782755 0,90 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,094195 0,73 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041584 0,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092116 0,16 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,188816 0,14 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,471786 0,13 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029627 0,04 Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,020189 0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,037672 1,19 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,552598 1,15 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,653529 1,13 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,053455 0,90 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,640358 0,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,095634 1,19 Garanti Portföy Altın Fonu 0,111457 1,19 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,056674 1,18 Ak Portföy Altın Fonu 0,090108 1,18 Deniz Port. Altın Fonu 0,048870 1,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022427 0,02 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,847918 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058439 0,02 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,037981 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,121665 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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