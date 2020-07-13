Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588614 0,19
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234055 0,17
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030553 0,14
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,836511 0,14
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,252662 0,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008299 1,90
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,008886 0,52
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,410717 0,41
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,072066 0,35
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029407 0,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,080412 1,05
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,064181 0,99
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,091042 0,60
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 106,067012 0,27
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047905 0,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,036634 0,06
Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,734075 0,06
Ak Portföy Değ. Fon 0,177620 0,05
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,624474 0,04
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,020196 0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,642104 0,11
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020580 0,08
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,576829 0,07
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018342 0,07
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038283 0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,873250 0,36
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,732367 0,18
QNB Finans Portföy Altın BYF 35,292088 0,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058475 0,06
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,122339 0,06
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,848418 0,06
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,020068 0,06
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,326423 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi 19:21 David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor 18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:53 Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
19:21
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
18:53
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
18:29
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 20:33:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]