Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,680953 0,24 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,680953 0,24
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039507 0,17
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032536 0,13
İş Portföy Maks. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040323 0,11
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062079 0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,058013 1,63
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020446 1,47
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,425220 1,03
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,863741 0,72
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,025860 0,63
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,095821 4,41
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,234883 4,12
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041536 3,90
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,271527 3,83
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029749 3,46
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,359884 4,80
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,524199 3,90
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,800363 1,94
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,052322 1,75
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,098350 1,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,855844 4,97
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,655877 4,60
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,227912 3,95
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,072233 0,62
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,549298 0,21
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 27,629910 2,82
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,831057 0,25
TEB Portföy Altın Fonu 0,095415 0,21
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,056549 0,21
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,038560 0,21
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,015741 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058487 0,02
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,600731 0,02
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,848583 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,122557 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi
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