Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,680953 0,24 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039507 0,17 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032536 0,13 İş Portföy Maks. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040323 0,11 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062079 0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,058013 1,63 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020446 1,47 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,425220 1,03 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,863741 0,72 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,025860 0,63 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,095821 4,41 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,234883 4,12 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041536 3,90 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,271527 3,83 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029749 3,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,359884 4,80 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,524199 3,90 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,800363 1,94 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,052322 1,75 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,098350 1,71 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,855844 4,97 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,655877 4,60 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,227912 3,95 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,072233 0,62 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,549298 0,21 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 27,629910 2,82 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,831057 0,25 TEB Portföy Altın Fonu 0,095415 0,21 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,056549 0,21 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,038560 0,21 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,015741 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058487 0,02 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,600731 0,02 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,848583 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,122557 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)