Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,588948
|0,13
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,837942
|0,13
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234208
|0,11
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,683408
|0,09
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,030578
|0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008383
|2,70
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,072364
|0,88
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036481
|0,32
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,032410
|0,20
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,867133
|0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,081671
|2,49
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,092422
|1,50
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,049270
|1,29
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042011
|1,14
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|104,981855
|0,98
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029449
|0,32
|HSBC Portföy Değ. Fon
|113,633175
|0,32
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|38,532974
|0,22
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,196357
|0,21
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,502424
|0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,659921
|0,24
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,859287
|0,19
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,074883
|0,13
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020597
|0,06
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018353
|0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|35,409809
|0,17
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,860253
|0,07
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058511
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,123013
|0,04
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,020653
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,821324
|0,04
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,331804
|0,04