Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,692117 0,32 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,692117 0,32
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032548 0,30
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056265 0,26
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,188086 0,22
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,372918 0,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,036179 0,86
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036524 0,73
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,055760 0,29
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,431107 0,26
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,029271 0,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043373 3,24
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,176177 1,67
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,916608 1,58
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,042146 1,55
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030048 1,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,503865 0,85
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,803472 0,69
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,408998 0,63
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,533453 0,63
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,131045 0,58
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,251849 1,44
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,882290 1,24
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,670075 0,61
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,078934 0,20
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,033274 0,17
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 27,726615 0,56
TEB Portföy Altın Fonu 0,095209 0,17
Deniz Port. Altın Fonu 0,048657 0,16
Ak Portföy Altın Fonu 0,089714 0,16
Garanti Portföy Altın Fonu 0,110976 0,16
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,046048 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058523 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,123238 0,02
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,020857 0,02
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,821688 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi
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