Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,692117
|0,32
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032548
|0,30
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056265
|0,26
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,188086
|0,22
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,372918
|0,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,036179
|0,86
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036524
|0,73
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,055760
|0,29
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,431107
|0,26
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,029271
|0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043373
|3,24
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,176177
|1,67
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,916608
|1,58
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,042146
|1,55
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030048
|1,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,503865
|0,85
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,803472
|0,69
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,408998
|0,63
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,533453
|0,63
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,131045
|0,58
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,251849
|1,44
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,882290
|1,24
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,670075
|0,61
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,078934
|0,20
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,033274
|0,17
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|27,726615
|0,56
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,095209
|0,17
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,048657
|0,16
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,089714
|0,16
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,110976
|0,16
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,046048
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058523
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,123238
|0,02
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,020857
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,821688
|0,02