Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,708409
|0,37
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025628
|0,20
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,841463
|0,19
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032639
|0,19
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,076258
|0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036879
|0,99
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,443195
|0,68
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,062953
|0,67
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,885988
|0,63
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,064028
|0,62
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,064387
|2,61
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|107,181571
|2,38
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,031358
|1,76
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,322951
|1,46
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,270032
|1,29
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,464261
|2,47
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,537570
|0,44
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,511071
|0,37
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,099124
|0,37
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008713
|0,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,934810
|1,73
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,706983
|1,32
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,286907
|0,99
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,035363
|0,41
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,546532
|0,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|28,417496
|2,38
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033419
|0,40
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,111162
|0,40
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,048734
|0,39
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,089859
|0,39
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,050853
|0,02
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,062031
|0,02
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,017065
|0,02
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,601491
|0,02
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,849749
|0,02