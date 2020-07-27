Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,665340
|0,09
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,026369
|0,09
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,028261
|0,08
|Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026031
|0,08
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,797714
|0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,038282
|0,81
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,047001
|0,15
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,478044
|0,14
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,660021
|0,11
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,441632
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|85,236299
|1,06
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,193367
|0,68
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035673
|0,66
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,199179
|0,63
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,321647
|0,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,536999
|1,85
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008810
|0,51
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|39,098833
|0,38
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029680
|0,36
|HSBC Portföy Değ. Fon
|114,708165
|0,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,953187
|0,84
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,718476
|0,83
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,055565
|0,83
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,607795
|0,80
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,076460
|0,71
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|41,846257
|0,96
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,531600
|0,89
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,034822
|0,84
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,058958
|0,83
|İş Portföy Altın Fonu
|0,045510
|0,83
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,060238
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058648
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022503
|0,06
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,125624
|0,06
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,022956
|0,06