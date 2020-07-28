Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033181 0,26 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033181 0,26 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596480 0,25 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039927 0,21 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,394032 0,20 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062303 0,19 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,038932 1,70 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,498283 1,37 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008468 0,85 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020696 0,73 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,910786 0,66 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,102758 2,86 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,063309 2,19 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031794 2,07 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 104,922584 1,73 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,337638 1,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,609990 2,88 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008913 1,17 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,514808 0,97 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 39,366021 0,68 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,544779 0,68 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,002886 2,54 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,646941 2,43 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,056821 2,26 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,097963 2,00 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,340867 1,81 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 34,807117 6,55 İş Portföy Altın Fonu 0,046621 2,44 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,060397 2,44 Garanti Portföy Altın Fonu 0,118697 2,40 Ak Portföy Altın Fonu 0,095885 2,39 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,602282 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058660 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,125854 0,02 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,269731 0,02 İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,023162 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:23

Kaynak: AA

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