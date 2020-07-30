Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,077892
|0,89
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,782265
|0,75
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,063147
|0,65
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,040412
|0,62
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|668,164229
|0,47
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008580
|1,67
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021197
|1,46
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,073572
|1,27
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039631
|1,26
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,037554
|1,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,032380
|2,27
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,064302
|2,19
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|106,548522
|2,14
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,083077
|1,88
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,093798
|1,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,531259
|0,92
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029992
|0,70
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008934
|0,66
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,227458
|0,66
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033302
|0,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,806208
|2,18
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,126990
|2,12
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,689539
|2,09
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,058259
|1,74
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025501
|0,68
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,061991
|2,17
|İş Portföy Altın Fonu
|0,047886
|2,17
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,104392
|2,16
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,053381
|2,16
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,042142
|2,14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058686
|0,02
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,019072
|0,02
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022337
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,126330
|0,02
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,023576
|0,02