Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,063455 0,49 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 669,223881 0,16 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,026448 0,14 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,669272 0,13 OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,346105 0,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,131129 0,41 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,896022 0,26 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,658720 0,14 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,443974 0,06 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,068705 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 109,527980 2,80 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,065827 2,37 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,395195 1,16 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,402605 1,05 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,083766 0,83 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033518 0,65 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030155 0,54 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111622 0,51 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,230962 0,29 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,065683 0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,004887 0,35 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,270547 0,19 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019343 0,13 Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,604234 0,13 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,056859 0,12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 3,711623 0,10 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 43,784598 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,828381 0,10 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058747 0,10 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 98,696763 0,10 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022539 0,10 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,364267 0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)