Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,063455
|0,49
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|669,223881
|0,16
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,026448
|0,14
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,669272
|0,13
|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,346105
|0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,131129
|0,41
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,896022
|0,26
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,658720
|0,14
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,443974
|0,06
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,068705
|0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|109,527980
|2,80
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,065827
|2,37
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,395195
|1,16
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,402605
|1,05
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,083766
|0,83
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033518
|0,65
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030155
|0,54
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111622
|0,51
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,230962
|0,29
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,065683
|0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,004887
|0,35
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,270547
|0,19
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019343
|0,13
|Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,604234
|0,13
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,056859
|0,12
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,711623
|0,10
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|43,784598
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,828381
|0,10
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058747
|0,10
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|98,696763
|0,10
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022539
|0,10
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,364267
|0,10