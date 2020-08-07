Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|699,691797
|3,73
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,907075
|2,66
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,065509
|2,43
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,041961
|2,41
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,080860
|2,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042186
|2,74
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039127
|2,71
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,076316
|2,46
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009062
|2,40
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,031231
|2,34
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,069231
|3,30
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,087820
|2,92
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|113,946657
|2,69
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,097469
|2,46
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,033762
|2,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,272290
|2,35
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,599037
|1,86
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,092071
|1,24
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,023672
|0,67
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,527324
|0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062920
|3,25
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,214593
|3,23
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,817692
|3,14
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,945463
|3,03
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,763785
|1,99
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,369103
|6,71
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,225206
|4,24
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,693684
|4,07
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,027142
|3,38
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039525
|3,34
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,062246
|0,02
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022371
|0,02
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022553
|0,02
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,020655
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058786
|0,02