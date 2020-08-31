Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,810520 0,42 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,571406 0,41 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228085 0,39 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025960 0,28 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 172,879677 0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,567960 0,56 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023214 0,49 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033487 0,48 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042390 0,31 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039916 0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035012 1,00 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 120,983491 0,82 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,093996 0,67 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,102681 0,44 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,074665 0,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,031056 0,98 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008891 0,60 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033587 0,56 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,517382 0,44 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,746282 0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060728 0,55 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,974551 0,41 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,179543 0,36 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,872217 0,35 KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu 1,014518 0,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,234941 1,75 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,152840 1,56 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,799195 1,29 HSBC Portföy Altın Fonu 3,871799 0,84 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038188 0,42 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,000954 0,10 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059128 0,08 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,134348 0,08 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,839373 0,08 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022672 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)