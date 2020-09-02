Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,035411
|0,88
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,081772
|0,69
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575442
|0,68
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,060394
|0,62
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,229600
|0,60
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,034305
|1,90
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023572
|0,99
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043029
|0,79
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,973735
|0,77
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009412
|0,63
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,926830
|1,89
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|123,849496
|1,73
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039908
|1,69
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078126
|1,68
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|79,993190
|1,66
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,099170
|0,83
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,096860
|0,75
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,767808
|0,72
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|2,207364
|0,68
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050260
|0,62
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,208422
|1,50
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,916372
|1,44
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,808428
|1,37
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062088
|1,34
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,992671
|1,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,111090
|1,51
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,130022
|1,51
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,056912
|1,51
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039134
|1,50
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051121
|1,49
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,001551
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022683
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,134948
|0,03
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,284161
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059158
|0,03
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 14:55 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi