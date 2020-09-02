Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035411 0,88 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,081772 0,69 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575442 0,68 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,060394 0,62 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,229600 0,60 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,034305 1,90 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023572 0,99 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043029 0,79 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,973735 0,77 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009412 0,63 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,926830 1,89 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 123,849496 1,73 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039908 1,69 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078126 1,68 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 79,993190 1,66 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,099170 0,83 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,096860 0,75 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,767808 0,72 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 2,207364 0,68 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050260 0,62 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,208422 1,50 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,916372 1,44 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,808428 1,37 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062088 1,34 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,992671 1,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,111090 1,51 Garanti Portföy Altın Fonu 0,130022 1,51 Deniz Port. Altın Fonu 0,056912 1,51 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039134 1,50 İş Portföy Altın Fonu 0,051121 1,49 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,001551 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022683 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,134948 0,03 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,284161 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059158 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)