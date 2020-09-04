Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,040166
|0,83
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|711,522109
|0,69
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,055875
|0,64
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,083019
|0,64
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,429685
|0,58
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042683
|0,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,047096
|0,96
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,109354
|0,93
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,316465
|0,59
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033652
|0,28
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|2,361002
|0,27
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,097130
|0,26
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,100381
|0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,027477
|0,63
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,075537
|0,54
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,029313
|0,52
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,858660
|0,44
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,256925
|0,27
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,920908
|0,52
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,214547
|0,40
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,002335
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,135569
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022694
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,672975
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,062638
|0,03
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:53 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi