Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 713,293413 0,25 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,606175 0,18 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,055968 0,17 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,036003 0,16 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,441129 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,044556 0,29 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023087 0,23 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,683221 0,20 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,708819 0,08 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,947593 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,099382 1,63 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020780 1,52 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,145998 1,52 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,763154 1,33 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 13,873060 1,17 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,032097 1,32 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,714613 0,82 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050220 0,80 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,097861 0,75 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,304361 0,64 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,129768 1,34 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,652206 0,73 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,849092 0,70 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,188875 0,47 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,781266 0,42 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,127894 0,47 Deniz Port. Altın Fonu 0,055979 0,47 TEB Portföy Altın Fonu 0,109250 0,46 Ak Portföy Altın Fonu 0,103189 0,46 İş Portföy Altın Fonu 0,050284 0,45 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,003272 0,09 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,136534 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059233 0,08 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 73,459507 0,08 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,433702 0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:35 - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi

RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı

Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak

Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü

Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı

Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu

Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm

Fenerbahçe Garry Rodrigues yerine Dimitrios Limnios'u istiyor

Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi

Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi