Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,069484
|0,78
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,580931
|0,56
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,083555
|0,39
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,231058
|0,34
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,051755
|0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032449
|2,23
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,435038
|1,26
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040489
|0,84
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,079150
|0,81
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043249
|0,79
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,073259
|2,37
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|117,173276
|2,04
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,093023
|1,88
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,035299
|1,88
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,178157
|1,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,489415
|1,73
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,743736
|1,15
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,202912
|0,52
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,100549
|0,48
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021187
|0,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,963963
|1,33
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,209761
|1,06
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,006280
|0,78
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,756076
|0,70
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061873
|0,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,574984
|1,01
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|47,078195
|0,69
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,655266
|0,60
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,935447
|0,44
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,007250
|0,40
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022574
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022762
|0,03
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,005716
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,139153
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059366
|0,03
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi