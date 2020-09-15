Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,069484 0,78 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,580931 0,56 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,083555 0,39 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231058 0,34 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,051755 0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032449 2,23 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,435038 1,26 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040489 0,84 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,079150 0,81 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043249 0,79 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,073259 2,37 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 117,173276 2,04 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,093023 1,88 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035299 1,88 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,178157 1,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,489415 1,73 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,743736 1,15 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,202912 0,52 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,100549 0,48 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021187 0,47 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,963963 1,33 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,209761 1,06 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,006280 0,78 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,756076 0,70 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061873 0,42 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,574984 1,01 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,078195 0,69 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,655266 0,60 HSBC Portföy Altın Fonu 3,935447 0,44 Gedik Portföy Altın Fon 1,007250 0,40 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022574 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022762 0,03 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,005716 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,139153 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059366 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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