Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,583953
|0,52
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,824021
|0,50
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,231978
|0,40
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,036131
|0,32
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044270
|0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008571
|2,07
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032850
|1,24
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,457904
|0,67
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022753
|0,62
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,990295
|0,52
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,074765
|2,06
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|118,594175
|1,21
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,952891
|1,17
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,035666
|1,04
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,654105
|1,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,787376
|2,50
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,756493
|0,74
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,101236
|0,68
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,129358
|0,59
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|2,391586
|0,59
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,781931
|1,47
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,985175
|1,08
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,923597
|1,00
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,213250
|0,95
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,817928
|0,89
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039334
|1,08
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,130507
|0,95
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057123
|0,95
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,105287
|0,94
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,111478
|0,94
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022582
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,006056
|0,03
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|69,422590
|0,03
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,130108
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,675258
|0,03
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:13 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi