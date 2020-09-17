Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 718,379270 0,28 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049597 0,18 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,866016 0,15 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,083845 0,10 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026138 0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008933 4,22 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022986 1,02 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,546803 0,47 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,465249 0,21 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043437 0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,104799 0,93 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,957735 0,51 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078661 0,41 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,670100 0,34 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,183052 0,29 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,531830 1,18 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,101467 0,23 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,028147 0,14 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020470 0,13 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,068701 0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,804216 1,25 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,017055 0,87 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,997742 0,63 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,234548 0,35 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,078855 0,17 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,343487 1,02 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,912357 1,02 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,843693 0,93 HSBC Portföy Altın Fonu 3,970038 0,30 Gedik Portföy Altın Fon 1,016983 0,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,006405 0,03 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022589 0,03 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 69,443500 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059399 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,139807 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 1648 yeni vaka tespit edildi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den koronavirüs açıklaması: Kentte durum kontrol altında

Galatasaray, bir gol daha attı! İkinci kez sahneye çıkan yıldız isim, farkı 2'ye çıkardı

AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu

Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü

Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı

Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı

Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi