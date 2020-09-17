Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 718,379270 0,28 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 718,379270 0,28
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049597 0,18
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,866016 0,15
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,083845 0,10
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026138 0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008933 4,22
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022986 1,02
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,546803 0,47
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,465249 0,21
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043437 0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,104799 0,93
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,957735 0,51
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078661 0,41
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,670100 0,34
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,183052 0,29
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,531830 1,18
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,101467 0,23
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,028147 0,14
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020470 0,13
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,068701 0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,804216 1,25
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,017055 0,87
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,997742 0,63
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,234548 0,35
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,078855 0,17
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,343487 1,02
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,912357 1,02
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,843693 0,93
HSBC Portföy Altın Fonu 3,970038 0,30
Gedik Portföy Altın Fon 1,016983 0,16
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,006405 0,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022589 0,03
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 69,443500 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059399 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,139807 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kazandıran Fonlar, Yatırım Fonları, Finans, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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