Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,071834 3,05 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,064787 2,62 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,086083 2,61 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,279670 2,50 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,058270 2,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,505512 4,33 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033885 4,14 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009258 3,87 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041415 3,53 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043085 3,42 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,107364 5,13 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,076151 4,52 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047207 4,45 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 90,452381 4,37 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,095483 4,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,037605 10,88 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,783646 4,98 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,348572 2,36 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,103372 2,19 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,784825 2,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028753 2,59 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,209753 2,46 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,972207 2,20 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030266 1,85 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,886198 1,75 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 37,888641 3,62 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,354851 2,33 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,705006 1,99 HSBC Portföy Altın Fonu 3,889369 1,89 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065143 1,82 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,010228 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,610956 0,03 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,151909 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,143813 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,864002 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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