Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,071834 3,05 Aura Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,071834 3,05
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,064787 2,62
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,086083 2,61
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,279670 2,50
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,058270 2,49
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,505512 4,33
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033885 4,14
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009258 3,87
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041415 3,53
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043085 3,42
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,107364 5,13
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,076151 4,52
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047207 4,45
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 90,452381 4,37
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,095483 4,32
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,037605 10,88
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,783646 4,98
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,348572 2,36
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,103372 2,19
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,784825 2,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028753 2,59
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,209753 2,46
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,972207 2,20
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030266 1,85
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,886198 1,75
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 37,888641 3,62
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,354851 2,33
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,705006 1,99
HSBC Portföy Altın Fonu 3,889369 1,89
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065143 1,82
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,010228 0,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,610956 0,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,151909 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,143813 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,864002 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Kazandıran Fonlar, Yatırım Fonları, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Damat, kayınvalidesinin evini kundaklarken kameraya böyle yakalandı Vicdansız baba, tartıştığı kızını bıçaklayarak ağır yaraladı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi
56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi 56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi         
19:53
Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi         
19:23
AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti         
19:02
Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi         
18:51
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz         
18:12
Son Dakika: Ermenistan'ın Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama         
17:28
İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı         
15:44
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı         
09:47
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 20:38:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei