Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584968 0,51 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026437 0,47 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,834125 0,39 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232264 0,39 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,825413 0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009129 1,43 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,020314 0,33 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,995232 0,31 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,172829 0,27 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,087566 0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,320559 3,00 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080835 2,93 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041150 2,81 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070084 2,63 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,908760 2,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,920274 3,09 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,319668 1,10 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,800789 0,98 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,543738 0,98 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,559513 0,98 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,304491 1,36 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,064910 1,29 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,106934 0,79 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,090974 0,43 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,840413 0,14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,010851 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,144501 0,03 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,063106 0,03 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 73,931641 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,864506 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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