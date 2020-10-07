En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,88 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,74 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,73 ile "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009147 1,88 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023417 1,74 Deniz Port. Altın Fonu 0,057212 1,73 Garanti Portföy Altın Fonu 0,130876 1,71 Ak Portföy Altın Fonu 0,105448 1,70 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,212796 1,69 İş Portföy Altın Fonu 0,051399 1,69 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,066547 1,69 TEB Portföy Altın Fonu 0,111584 1,68 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039392 1,68 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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