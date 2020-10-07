Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,100225 0,72 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,037362 0,51 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,063636 0,45 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,212391 0,40 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 745,866085 0,40 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009147 1,88 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023417 1,74 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043914 0,69 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,560664 0,46 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,201927 0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047363 1,50 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,108104 1,02 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,584609 0,86 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,068356 0,45 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053975 0,41 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,877002 1,25 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035255 0,95 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,362773 0,51 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,105163 0,47 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034153 0,46 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,212796 1,69 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,926824 1,66 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,821321 1,59 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,997899 1,54 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062713 1,49 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,057212 1,73 Garanti Portföy Altın Fonu 0,130876 1,71 Ak Portföy Altın Fonu 0,105448 1,70 İş Portföy Altın Fonu 0,051399 1,69 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,066547 1,69 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,012933 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059751 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,857486 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,612602 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,146552 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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