Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,169093
|1,21
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,045201
|1,08
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,073729
|1,04
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087773
|0,89
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|759,784708
|0,81
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009554
|3,62
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023998
|2,08
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,649814
|1,48
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042799
|1,41
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044475
|1,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,048905
|2,26
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,037758
|1,83
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,110681
|1,81
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,100041
|1,68
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,055099
|1,68
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,930677
|2,09
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,390878
|0,91
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,035809
|0,58
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,024733
|0,46
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,052696
|0,41
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,947021
|1,46
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,224749
|1,41
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,007161
|1,33
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,063295
|1,33
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,838075
|1,32
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,106505
|1,42
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,132174
|1,42
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051908
|1,42
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067203
|1,41
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057778
|1,41
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,039084
|0,05
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|69,854582
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022726
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059787
|0,04
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,309501
|0,04
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi