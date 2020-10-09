Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

09.10.2020 14:03
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,169093 1,21
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045201 1,08
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,073729 1,04
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087773 0,89
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 759,784708 0,81
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009554 3,62
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023998 2,08
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,649814 1,48
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042799 1,41
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044475 1,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048905 2,26
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,037758 1,83
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,110681 1,81
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,100041 1,68
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,055099 1,68
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,930677 2,09
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,390878 0,91
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035809 0,58
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,024733 0,46
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,052696 0,41
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,947021 1,46
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,224749 1,41
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,007161 1,33
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063295 1,33
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,838075 1,32
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,106505 1,42
Garanti Portföy Altın Fonu 0,132174 1,42
İş Portföy Altın Fonu 0,051908 1,42
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067203 1,41
Deniz Port. Altın Fonu 0,057778 1,41
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,039084 0,05
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 69,854582 0,05
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022726 0,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059787 0,04
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,309501 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Kazandıran Fonlar, Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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