Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 757,962741 0,59 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,088160 0,52 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045407 0,36 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,037850 0,32 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,583538 0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009316 1,51 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036602 0,16 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,137713 0,14 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,054377 0,09 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,236864 0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088422 1,11 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,114042 1,02 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045258 0,93 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,670997 0,89 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,198726 0,59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034530 0,92 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,082394 0,76 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,732489 0,50 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,036453 0,49 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112871 0,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,102871 0,67 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,917853 0,46 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,350694 0,34 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,275630 0,22 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029537 0,19 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022761 0,04 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,015353 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059883 0,03 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 69,958893 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,868034 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah

Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi

Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi

Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü

12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu

Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı

Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim