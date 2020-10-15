Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,088508 0,63 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,010358 0,41 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,074484 0,40 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,220723 0,39 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059869 0,38 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009529 2,29 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045007 1,03 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024236 0,97 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,570625 0,48 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,114108 0,47 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,237892 1,94 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030896 1,73 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046025 1,69 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 17,298969 1,69 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036856 1,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 3,126302 1,42 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,853607 1,28 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,053973 1,11 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,329832 1,01 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,952796 0,83 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,364413 0,58 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,291363 0,48 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029662 0,42 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,041155 0,41 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,128712 0,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,423491 1,19 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,909550 0,93 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,379920 0,71 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,015708 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059903 0,03 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,181822 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,861974 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,868306 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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