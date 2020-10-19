En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,59 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,49 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,082530
|2,70
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041933
|2,59
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,488761
|2,49
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,250376
|2,24
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,134799
|2,23
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,114684
|2,20
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068448
|2,18
|İş Portföy Altın Fonu
|0,052958
|2,16
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059038
|2,15
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,108607
|2,15
- Kaynak: AA
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