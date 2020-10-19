Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026581
|0,37
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,045152
|0,25
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,064283
|0,23
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,037813
|0,22
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,088247
|0,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024233
|0,89
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,695096
|0,71
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,114201
|0,53
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,121896
|0,48
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044856
|0,47
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,082530
|2,70
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041933
|2,59
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,488761
|2,49
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|92,681060
|2,02
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,054710
|1,44
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,942616
|1,18
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,053757
|0,85
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,427265
|0,78
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,330147
|0,74
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,828741
|0,60
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,250376
|2,24
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,988297
|2,13
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,866726
|2,04
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,022231
|2,00
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,064410
|1,75
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,134799
|2,23
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,114684
|2,20
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068448
|2,18
|İş Portföy Altın Fonu
|0,052958
|2,16
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059038
|2,15
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,017121
|0,10
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059982
|0,10
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,189849
|0,10
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,869430
|0,10
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|100,634466
|0,10
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi