Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

30.10.2020 13:53
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 793,869650 1,34
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,027224 0,08
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,175039 0,08
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,714920 0,07
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,382204 0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 97,047570 0,66
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,037391 3,10
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,686397 0,22
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,070281 0,15
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,021811 0,09
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,430112 0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,066087 0,13
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,621723 0,06
KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu 1,029129 0,06
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018873 0,06
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,602562 0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 44,663961 0,90
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,483911 0,82
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,910827 0,63
HSBC Portföy Altın Fonu 4,181100 0,30
Gedik Portföy Altın Fon 1,066758 0,21
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,021184 0,08
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060213 0,07
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,154957 0,07
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,321290 0,07
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 101,009793 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Kazandıran Fonlar, Yatırım Fonları, Finans, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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