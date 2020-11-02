Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,062648
|1,91
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,620677
|1,89
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,819013
|1,84
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,836189
|1,80
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,396103
|1,72
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044264
|1,90
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,085870
|1,58
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035448
|1,19
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008720
|1,00
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046269
|0,89
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,109448
|1,44
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,052861
|1,26
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,100269
|1,05
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,038679
|0,97
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,203158
|0,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,110639
|1,33
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,445636
|1,09
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|2,299661
|0,93
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,042604
|0,81
|Garanti Portföy İki. Değ. Fon
|2,187166
|0,78
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,453583
|2,29
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,030979
|2,01
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,186046
|1,94
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,032164
|1,82
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,342735
|1,37
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,111407
|0,42
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,070219
|0,41
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,117609
|0,41
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,060539
|0,40
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,138214
|0,40
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,022336
|0,11
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060280
|0,11
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,873658
|0,11
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|101,119499
|0,11
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,323788
|0,11
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi