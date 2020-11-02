Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,062648 1,91 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,620677 1,89 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,819013 1,84 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,836189 1,80 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,396103 1,72 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044264 1,90 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,085870 1,58 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035448 1,19 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008720 1,00 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046269 0,89 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,109448 1,44 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052861 1,26 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,100269 1,05 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,038679 0,97 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,203158 0,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,110639 1,33 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,445636 1,09 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 2,299661 0,93 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,042604 0,81 Garanti Portföy İki. Değ. Fon 2,187166 0,78 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,453583 2,29 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,030979 2,01 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,186046 1,94 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,032164 1,82 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,342735 1,37 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,111407 0,42 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,070219 0,41 TEB Portföy Altın Fonu 0,117609 0,41 Deniz Port. Altın Fonu 0,060539 0,40 Garanti Portföy Altın Fonu 0,138214 0,40 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,022336 0,11 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060280 0,11 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,873658 0,11 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 101,119499 0,11 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,323788 0,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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