Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,93 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 3,95 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,78 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,306306 4,93 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083188 3,95 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042237 3,78 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,056293 3,57 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,791050 3,13 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025371 2,94 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,115311 2,90 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009384 2,73 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,105299 2,72 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036688 2,69 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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