Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039667
|0,83
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,067249
|0,67
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,078672
|0,59
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,388374
|0,50
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,047629
|0,44
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038249
|4,25
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,910357
|3,15
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009628
|2,60
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046216
|1,39
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,115395
|1,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|138,850755
|3,88
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,261415
|3,18
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,084611
|3,11
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,295175
|2,75
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,350159
|2,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022857
|2,65
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,933302
|2,50
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,020102
|1,57
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,108710
|1,42
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,850078
|1,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,313374
|2,00
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,150825
|1,87
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,134282
|1,84
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,110118
|1,83
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,169932
|0,54
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|288,799563
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,618663
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,023515
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,874616
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060346
|0,04
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi