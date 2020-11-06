Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

06.11.2020 14:19
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,040458 1,99 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,040458 1,99
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,068489 1,84
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,079733 1,35
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,430920 1,26
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,229329 1,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,010199 2,55
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,039171 2,41
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,191230 1,42
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048377 1,30
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,635129 1,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,115966 3,12
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 15,222191 2,47
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 142,242312 2,44
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,042029 2,41
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,086604 2,36
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,009774 2,61
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,057207 1,84
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,110286 1,45
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,114184 1,41
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009634 1,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,144947 1,65
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,068946 1,34
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,332281 1,27
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,115963 1,26
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,983991 1,20
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,943326 3,83
QNB Finans Portföy Altın BYF 46,404240 1,89
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 52,519962 1,79
HSBC Portföy Altın Fonu 4,358181 1,45
Gedik Portföy Altın Fon 1,107650 1,43
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,023912 0,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,874936 0,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060368 0,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,618887 0,04
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 101,264827 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Yatırım Fonları, Euro, Araç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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