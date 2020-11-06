Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,040458
|1,99
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,068489
|1,84
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,079733
|1,35
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,430920
|1,26
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,229329
|1,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,010199
|2,55
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,039171
|2,41
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,191230
|1,42
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048377
|1,30
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,635129
|1,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,115966
|3,12
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|15,222191
|2,47
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|142,242312
|2,44
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,042029
|2,41
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,086604
|2,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,009774
|2,61
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,057207
|1,84
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,110286
|1,45
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,114184
|1,41
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009634
|1,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,144947
|1,65
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,068946
|1,34
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,332281
|1,27
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,115963
|1,26
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,983991
|1,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|43,943326
|3,83
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|46,404240
|1,89
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|52,519962
|1,79
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,358181
|1,45
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,107650
|1,43
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,023912
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,874936
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060368
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,618887
|0,04
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|101,264827
|0,04
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi