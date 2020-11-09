Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|819,437889
|1,45
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575127
|0,60
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,229026
|0,48
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,808298
|0,45
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,080043
|0,39
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,653957
|1,15
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048913
|1,11
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,768604
|0,63
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,878448
|0,59
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,212546
|0,57
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,294828
|1,73
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,794024
|1,60
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,023405
|1,54
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,298191
|1,52
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,597812
|1,47
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,089752
|1,58
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,335848
|1,14
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009728
|0,98
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,111350
|0,96
|HSBC Portföy Değ. Fon
|120,990769
|0,93
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,159633
|2,06
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,359115
|2,01
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,070328
|2,00
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|2,022706
|1,95
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,104431
|1,92
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|45,332229
|3,16
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,044112
|2,09
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,074595
|2,09
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,146758
|2,07
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,118271
|2,06
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,025061
|0,11
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060435
|0,11
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,875898
|0,11
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,619561
|0,11
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,159025
|0,11
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi