Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,582983 1,37 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,818262 1,23 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026894 1,18 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231597 1,12 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,253326 0,58 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009528 2,41 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,088517 6,70 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088294 6,26 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044767 6,20 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 38,675269 4,41 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 15,275349 4,31 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,462429 3,50 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,104767 3,21 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,054728 2,53 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,919047 2,48 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,343290 2,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,419210 3,07 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,177609 2,06 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,237761 2,05 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,183847 0,89 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,186896 0,41 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,029583 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,619803 0,04 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,025448 0,04 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 393,254264 0,04 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 101,410946 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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