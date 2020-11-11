Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,12 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 3,90 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,80 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,587022 4,12 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091739 3,90 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046469 3,80 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009865 3,54 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,088773 2,36 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 103,640684 2,22 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049307 2,20 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 16,583478 1,87 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 15,905136 1,83 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 5,477458 1,82 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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