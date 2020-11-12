Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

12.11.2020 14:17
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,827095 1,01
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,040807 0,91
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,589318 0,90
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233833 0,81
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027217 0,74
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,208723 1,20
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,307170 0,67
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,194079 0,54
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,159192 0,38
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,514809 0,27
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,802851 9,66
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099894 8,89
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050548 8,78
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 41,170253 4,93
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 84,650090 4,36
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,249695 3,49
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,524009 2,76
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,354459 2,46
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,037204 2,29
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,979007 2,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,483141 1,14
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,201856 0,70
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,256654 0,47
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,188640 0,32
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020338 0,22
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,063958 0,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,023170 0,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,026245 0,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060502 0,04
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,687280 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Kazandıran Fonlar, Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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