En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,01 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,88 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,596365
|1,20
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,835421
|1,01
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235891
|0,88
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051024
|0,73
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,256145
|0,60
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,356392
|0,55
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|176,329196
|0,51
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,979332
|0,47
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034227
|0,42
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,737414
|0,42
- Kaynak: AA
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