Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,078171 0,99 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,046617 0,88 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,337116 0,87 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,854966 0,80 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,061293 0,71 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,989859 4,35 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,844799 3,07 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044025 2,46 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,578682 1,57 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,205737 1,51 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,249715 4,51 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103218 4,33 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052299 4,16 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 5,972990 3,87 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055215 3,78 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 3,541788 3,79 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,059073 3,53 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,021571 2,42 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,115388 2,34 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,039190 2,30 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,276176 3,16 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,408269 2,93 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,627814 2,92 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,250919 2,49 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,836156 1,95 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,726692 6,28 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,326657 2,52 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,535246 2,40 Gedik Portföy Altın Fon 0,964290 2,03 HSBC Portföy Altın Fonu 3,782592 2,01 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,169482 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,034363 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,624907 0,04 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,883440 0,04 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 102,235092 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

BioNTech'in üst düzey yöneticisi Dr. Özlem Türeci: İngiltere'nin onay verdiği aşıların dağıtım sürecine başladık

İzmir Valiliği, salgın nedeniyle spor salonunun hastaneye çevrildiği iddiasını yalanladı

RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk'e %5 idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil

Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı

Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı

Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı