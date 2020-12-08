Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,365115 0,91 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,079213 0,86 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,061602 0,77 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,930552 0,73 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 750,324270 0,70 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,017512 1,95 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025481 1,48 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,886637 1,35 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044807 1,16 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,038224 1,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,444824 1,82 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,025997 1,82 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,118415 1,34 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,084998 1,30 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,122883 1,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,042676 7,79 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,210461 1,82 HSBC Portföy Değ. Fon 128,205678 0,70 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,049080 0,70 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,418520 0,61 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029500 0,80 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,067844 0,62 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,325138 0,57 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,031710 0,49 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,309666 0,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,165552 2,57 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,459184 2,07 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,713615 1,72 Gedik Portföy Altın Fon 0,982015 0,35 HSBC Portföy Altın Fonu 3,849222 0,20 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,037008 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,626316 0,04 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,172231 0,04 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023198 0,04 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 102,466056 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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