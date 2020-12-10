Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,73 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,62 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,56 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,017496 2,73 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101058 2,62 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051214 2,56 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,430123 2,03 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,681326 1,92 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,253837 1,69 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,674321 1,63 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 16,645361 1,57 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,054419 1,42 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,128069 1,39 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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