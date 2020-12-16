Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,047100
|-0,58
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,079620
|-0,42
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,088344
|-0,37
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,061671
|-0,32
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,384608
|-0,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,854533
|-0,50
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026014
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,117134
|-1,41
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,058592
|-0,62
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,118820
|-0,19
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,299097
|-0,17
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056090
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,417972
|-0,51
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,215103
|-0,16
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,668178
|-0,08
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,070221
|-0,03
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,113593
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,335541
|-0,48
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,369639
|-0,46
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,074854
|-0,40
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029559
|-0,35
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,328663
|-0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi