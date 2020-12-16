Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,047100 -0,58 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,079620 -0,42 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,088344 -0,37 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,061671 -0,32 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,384608 -0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,854533 -0,50 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026014 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,117134 -1,41 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,058592 -0,62 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,118820 -0,19 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,299097 -0,17 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056090 -0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,417972 -0,51 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,215103 -0,16 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,668178 -0,08 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,070221 -0,03 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,113593 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,335541 -0,48 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,369639 -0,46 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,074854 -0,40 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029559 -0,35 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,328663 -0,31 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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