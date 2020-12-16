Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

16.12.2020 14:49
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0412210,18Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0687890,17Yapı Kredi Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0412210,18
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0687890,17
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2283640,15
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0263670,14
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2349390,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0124991,66
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0105230,73
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,6175860,60
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0383830,55
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2646310,54
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,5340910,98
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1088270,93
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)107,9469700,89
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0437500,85
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF19,0018950,85
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,6059520,73
Tacirler Portföy Değ. Fon3,8036100,69
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0610760,43
Ata Portföy Bir. Değ. Fon9,9154220,40
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0226400,38
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1918161,07
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9673681,06
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8894321,02
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0616990,98
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,7926130,94
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,9787361,17
Garanti Portföy Altın Fonu0,1293041,14
TEB Portföy Altın Fonu0,1098161,12
QNB Finans Portföy Altın BYF41,2337551,10
Fiba Portföy Altın Fonu0,0385281,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İş Portföy Para Piyasası Fonu292,8070570,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0413900,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1762800,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0613100,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9041130,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Yatırım Fonları, Döviz, Euro, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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