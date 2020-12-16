Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,041221 0,18 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,068789 0,17 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,228364 0,15 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026367 0,14 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234939 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,012499 1,66 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010523 0,73 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,617586 0,60 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,038383 0,55 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,264631 0,54 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,534091 0,98 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,108827 0,93 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 107,946970 0,89 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,043750 0,85 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 19,001895 0,85 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 8,605952 0,73 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,803610 0,69 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,061076 0,43 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 9,915422 0,40 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022640 0,38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,191816 1,07 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,967368 1,06 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,889432 1,02 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061699 0,98 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,792613 0,94 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,978736 1,17 Garanti Portföy Altın Fonu 0,129304 1,14 TEB Portföy Altın Fonu 0,109816 1,12 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,233755 1,10 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038528 1,10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 292,807057 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,041390 0,04 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,176280 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,061310 0,04 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,904113 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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